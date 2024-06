Municipio XV, Torquati- Marchisio: “21 giugno al parco di Tor di Quinto giovani esordienti sul palco”

“Torna a Roma la Festa della Musica, la giornata promossa da Roma Capitale dove tutti, dai professionisti agli amatori, sono stati invitati a fare musica in tutta la città. Un’iniziativa che il Municipio ha accolto davvero con entusiasmo supportato dalla Città della Musica, organizzatrice della manifestazione culturale Kuta, che quest’anno il 21 giugno, e per tutta l’estate, ospiterà i giovani artisti del territorio sul palco del Parco di Tor di Quinto.

Un’idea condivisa con il Municipio dalla società di intrattenimento, per favorire l’aggregazione culturale e l’inclusione artistica e dare la possibilità ai tanti gruppi musicali esordienti di Roma nord di esibirsi. In accordo con il municipio, che nel mese di maggio ha accolto le proposte artistiche del territorio condividendole con la Città della Musica, il Villaggio Kuta per tutta l’estate metterà a disposizione il palco e il villaggio di Tor di Quinto dalle 15.00 alle 20.00. Stessa organizzazione anche per il 21 giugno, quando dalle 17.00 gli artisti esordienti potranno esibirsi e condividere questa giornata culturalmente così importante per Roma”.

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessorw alla Scuola e alla Cultura, Tatiana Marchisio.