Nuovo bando Sementi sui Diritti Umani

Riceviamo e pubblichiamo – È online, sul portale di Roma Capitale, l’avviso pubblico, da me fortemente voluto e promosso dall’Assemblea Capitolina, “Sementi 2024”, seconda edizione! Dopo il successo dell’anno scorso, siamo sicuri che saranno in tanti a rispondere con progetti di assoluto valore che coinvolgeranno l’intera città.

In cosa consiste? Sarà possibile richiedere, per l’anno in corso, contributi per le iniziative capaci di interpretare e rappresentare al meglio il tema dei Diritti Umani, in favore del territorio capitolino.

A chi è rivolto? A istituti scolastici, fondazioni, associazioni riconosciute e non, comitati (di cui all’articolo 39 c.c.), organizzazioni di volontariato (Odv), associazioni di promozione sociale (Aps), imprese sociali, enti filantropici, società di mutuo soccorso, altri enti.

Quando scade? La domanda di partecipazione deve essere presentata entro le ore 12.00 del 10 aprile 2024, tra meno di un mese!

Perché Sementi? Vogliamo portare all’attenzione dei cittadini la Dichiarazione universale dei Diritti umani e la Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione europea, sempre invocate ma poco conosciute. Lo dobbiamo fare, soprattutto pensando alle nuove generazioni, libere grazie a quei diritti che insieme non possiamo smettere di tutelare e trasmettere.