Italia dei Diritti squarcia l’agone politico di Palestrina

Il movimento presieduto dal giornalista romano Antonello De Pierro esce allo scoperto e attraverso una nota del Segretario Provinciale romano e responsabile nazionale per la Politica Interna IdD Carlo Spinelli annuncia la partecipazione del movimento con un proprio candidato sindaco alle amministrative del prossimo giugno a Palestrina:” E’ un passo importante quello che ci apprestiamo a compiere a Palestrina dove abbiamo deciso, dopo aver riunito il direttivo provinciale, di metterci in proprio e proporre un candidato sindaco espressione dell’Italia dei Diritti. Dopo una prima avventura in quel di Ariccia nel 2016 dove tutto è iniziato con un buon 3,4% dei consensi ricevuti, dal direttivo è emersa la volontà di riproporre il nostro simbolo e le nostre idee in un comune sopra i 15.000 abitanti in barba a chi ancora non ha preso sul serio il nostro lavoro. E’ una prima risposta politica – prosegue Spinelli – verso coloro che ultimamente ci stanno sfidando e cercano di sminuire quello che è il nostro impegno sul territorio che ha portato alla luce numerose storture amministrative prontamente denunciate, costringendo i vari sindaci e presidenti di municipi a una maggiore attenzione nell’amministrare la cosa pubblica. Il nostro guanto di sfida è lanciato – conclude Spinelli – e presto comunicheremo anche il nome di chi guiderà come candidato sindaco la lista dell’Italia dei Diritti a Palestrina”.