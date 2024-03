Bracciano e le aree verdi

Riceviamo e pubblichiamo – “Dopo i Patti di Collaborazione per la gestione partecipata dei Beni Comuni, anche su sollecitazione di diverse imprese è on line sull’albo pretorio del Comune di Bracciano l’avviso pubblico per la ricerca di sponsor per allestimento e manutenzione di aree verdi situate sul territorio comunale. I soggetti interessati devono far pervenire la manifestazione di interesse all’Ufficio Protocollo del Comune di Bracciano, Piazza IV Novembre 6 – 00062, entro le ore 13.00 del giorno 26/03/2024 secondo le modalità indicate nel bando https://www.comune.bracciano. rm.it/c058013/po/mostra_news. php?id=2462&area=H