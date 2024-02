Bracciano, Crocicchi azzera la Giunta

“Ho comunicato oggi al consiglio comunale la volontà di azzerare le deleghe della giunta comunale.

E’ un atto importante e sicuramente non facile che faccio però dopo un’attenta consultazione ed ascolto della mia maggioranza e della mia giunta, che con senso di responsabilità non ha esitato a rimettere le deleghe nelle mie mani.

Abbiamo ritenuto che giunti a metà mandato sia arrivato il momento di dare un nuovo slancio all’azione amministrativa. Se la prima fase del mandato, ed è innegabile, ha avuto il merito di impostare molti punti qualificanti del programma e tirare fuori la città da secche che la affliggevano e riportato la gestione ordinaria fuori dallo stato di emergenza la sfida che attende la nuova fase è, se possibile ancora più impegnativa: all’azzeramento seguiranno ovviamente nuove nomine che avranno lo scopo di liberare nuove energie da mettere a al servizio dei cittadini con maggiore agilità.

La nuova giunta avrà l’obiettivo ambizioso di portare a compimento tutti gli obiettivi nevralgici del programma elettorale con cui abbiamo vinto le elezioni (alcuni dei quali come detto, già impostati in questi due anni).

Da parte mia l’impegno di fornire in tempi strettissimi i nomi di una nuova squadra, con cui realizzare i punti dirimenti che ci siamo dati. Intanto, un ringraziamento grande va alle persone che finora hanno svolto il loro compito con lealtà e dedizione che anche in una fase così delicata hanno dimostrato senso di responsabilità verso quella maggioranza di braccianesi che hanno sposato il nostro progetto; un ringraziamento infine anche ai gruppi che compongono la maggioranza, che non hanno esitato a far sentire le loro proposte con spirito costruttivo e sono state pronte al dialogo e si pongono ad affrontare questa nuova fase, che inizierà immediatamente, con grande coinvolgimento.”

Lo dichiara in una nota il sindaco di Bracciano, Marco Crocicchi