Asl Roma 4, prevenzione oncologica a Canale Monterano

Un’esperienza di sanità integrata che vedrà insieme i servizi di screening oncologico e quello vaccinale che, oltre a somministrare gratuitamente i vaccini, offrirà anche una consulenza specifica in base a età e fattori di rischio.

Il truck degli Screening oncologici sarà presente nel distretto sanitario 3 a partire da martedì 27 febbraio, a piazza del Campo a Canale Monterano dove resterà fino a lunedì 4 marzo.

L’ambulatorio mobile sarà attivo dalle ore 9 alle ore 17 e a bordo sarà possibile, in base alle fasce d’età selezionate, sottoporsi a esame mammografico, test HPV e ritiro e consegna del kit per lo screening del tumore del colon retto. Il truck, poi, da martedì 5 marzo si sposterà ad Anguillara, in via Duca degli Abbruzzi, dove rimarrà fino al 5 di aprile, prima di raggiungere Manziana.

“Grazie al truck ambulatoriale – ha spiegato la dottoressa Elisabeth Galliano, coordinatrice del servizio Screening Oncologici della Asl Roma 4 – riusciamo a raggiungere tutti i comuni, anche quelli più piccoli e lontani, e a portare la prevenzione oncologica ad essere sempre più vicina, e quindi di facile accesso, a tutti i nostri utenti. Il truck è a tutti gli effetti un ambulatorio, dotato di confort come una sala d’attesa e impianto di condizionamento dell’aria, e a bordo del quale è possibile eseguire mammografia, test HPV e screening del tumore del colon retto, in piena sicurezza e con assistenza di qualità, garantita da macchinari all’avanguardia, lettura a doppio ceco di ogni mammografia, e personale specializzato. Secondo indicazione di Regione Lazio, inoltre ad ogni donna verrà somministrato un questionario per la valutazione del rischio genetico, e quelle che verranno selezionate saranno invitate per un percorso dedicato. Per quanto riguarda lo screening del tumore della mammella, rivolto alle donne tra i 50 e i 74 anni, le operatrici del servizio stanno provvedendo a contattare tutte le utenti selezionate per fissare un appuntamento. Inoltre sarà possibile, in giornate stabilite, per le donne che necessitano di approfondimenti, eseguire il test di secondo livello sempre sul truck. Un vantaggio in più che garantisce in tempi brevi risposte al bisogno di assistenza. Vi aspettiamo”.

Durante la tappa di Canale Monterano sono previste anche due giornate di vaccinazione gratuita. Giovedì 29 febbraio e lunedì 4 marzo, infatti, sarà presente anche il camper vaccinale e l’equipe del servizio della Asl Roma 4 metterà a disposizione gratuitamente, in base alle fasce di età e per gli utenti di particolari categorie, tutti i vaccini raccomandati compreso quello per il papilloma virus.

“In sinergia con il servizio di Screening oncologico – ha aggiunto la dottoressa Maria Teresa Sinopoli, direttore UOC Attività rivolte alla persona della Asl Roma 4 – abbiamo deciso di programmare queste due giornate di vaccinazione nel distretto 3. Per ogni utente che parteciperà alla giornata di prevenzione, aderendo agli screening a lui dedicati, sarà possibile, oltre alla somministrazione dei vaccini, ricevere anche una consulenza personalizzata sulle vaccinazioni raccomandate in base all’età e ai fattori di rischio. Sarà quindi l’occasione per poter promuovere prevenzione a 360 gradi e a tutte le fasce d’età”.

“L’uso delle unità mobili – ha dichiarato la dottoressa Cristina Matranga, Direttore Generale della Asl Roma 4 – ci sta permettendo di attuare quella medicina di prossimità che riesce ad essere più vicina alle esigenze della popolazione, soprattutto quelle delle comunità più lontane dai centri principali di erogazione. Una strategia elaborata in base alle caratteristiche del nostro territorio, vasto e composto da tanti piccoli comuni spesso logisticamente anche mal collegati e che si sta rivelando vincente”.

Le attività itineranti, sia per i vaccini che per gli screening, sono iniziate lo scorso anno, e l’adesione e la partecipazione è in costante crescita.

“Nei soli ultimi tre mesi del 2023 – ha aggiunto la dottoressa Galliano – a bordo dell’unità mobile sono stati eseguiti 1200 test HPV, 5000 mammografie, consegnati 2210 test per lo screening del colon retto i. In questi primi mesi del 2024 invece, sono state eseguite 2400 mammografie, consegnati 1800 kit per il colon- retto, mentre sono stati eseguiti 350 test HPV di cui 175 nella sola tappa di Trevignano. Un dato, soprattutto quest’ultimo che mostra quanto sia necessario, per facilitare l’accesso agli screening soprattutto delle comunità più piccole e lontane, recarsi direttamente dagli utenti”.