DMO Beltur, il percorso prosegue

Prosegue il percorso della DMO Beltur, destinazione turistica organizzata in forma di associazione senza scopo di lucro tra i Comuni di Anguillara Sabazia, Bracciano, Manziana, Oriolo Romano, Trevignano Romano, Parco Naturale Regionale di Bracciano Martignano, insieme ad Aisfor e Sinopie.

Per costruire un’offerta turistica integrata sul territorio, è stato attivato un percorso di Empowerment gratuito per gli operatori e professionisti del settore turistico, gettando le basi per poter creare tavoli di lavoro, condividere pratiche e modelli di lavoro. Gli incontri inizieranno il 7 febbraio 2024, e proseguiranno ogni mercoledì, per tutto il mese di febbraio e marzo, dalle 16 alle 19, su piattaforma Zoom.