A Oriolo Romano la presentazione della segnaletica turistica interattiva

Conclusi recentemente i lavori, sabato 10 alle 10:30 abbiamo il piacere di inaugurare la nuova segnaletica turistica interattiva, realizzata grazie a un finanziamento di Regione Lazio derivante dal programma turistico e culturale “Un paese ci vuole”.

La nuova segnaletica rappresenta uno strumento utile sia per gli imprenditori e per le associazioni locali sia per il turista, e vuole provare a essere un racconto non scontato su tutto il nostro centro storico, a partire tra l’altro dalla guida “Oriolo lungo la Via Clodia” realizzata da diversi autori locali nel 2017.

Alla presentazione di sabato avremo il piacere di ospitare il Responsabile Marketing di Skylab, l’impresa che ha curato tutto il progetto, Marco Piastra, e il VicePresidente del Consiglio Regionale Enrico Panunzi.

L’appuntamento è all’ingresso di Villa Altieri. In caso di maltempo ci si sposterà in Sala del Consiglio.