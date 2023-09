Disservizi delle Ferrovie, presidio alla stazione di Anguillara Sabazia

Oggi 25 settembre, presso la stazione di Anguillara Sabazia si sono riuniti in presidio più di cento pendolari e studenti del territorio Sabatino.

Note, infatti, sono le problematiche che attanagliano da mesi la FL3, con conseguenti disagi per i cittadini.

La mobilitazione organizzata di cittadini, studenti, pendolari, per protestare per i grossi problemi che sta attraversando la linea Roma Viterbo ma in generale tutte le linee ferroviarie della Regione Lazio.

L’ On. Emiliano Minnucci, promotore dell’iniziativa, ma da anni vicino al problema dei trasporti e non solo, ha ribadito il forte ritardo delle Ferrovie e la poca attenzione al tema della Regione.

Si sono susseguiti numerosi interventi tra cui delegazioni di Studenti delle scuole Paciolo e I. VIAN di Bracciano e Anguillara, oltre agli universitari che frequentano Roma e Viterbo.

Presenti i Sindaci di Oriolo Romano Emanuele Rallo, Bracciano Marco Crocicchi, il Presidente Consiglio del XV Municipio Gavini.

Tutti solidali verso tutti coloro che stanno pagando a proprie spese i disagi sempre piu’ crescenti aumentando le insofferenze e i tanti disagi a cui tutti i giorni subiscono.

Domani una delegazione andra’ in Regione per far valere i loro e nostri diritti. Altre iniziative sono in corso per cercare di dare soluzione al problema e ritornare ad un sistema quasi normale.

Dall’assemblea pubblica sono emersi alcuni punti essenziali:

1) soluzione definitiva dei problemi tecnici;

2) per tutta la durata del grave disservizio utilizzo massiccio dei mezzi sostitutivi;

3) rimborso degli abbonamenti per i mesi in cui il servizio di fatto non c’è stato.

Infine, è emersa una grande volontà di lotta per il rifinanziamento e la realizzazione del raddoppio ferroviario.

L’agone presente alla manifestazione, esprime forte vicinanza ai Pendolari e richiama gli Amministratori ad una maggiore presenza e dovere, alla soluzione del problema e ad essere incisivi verso le istanze preposte.

La Redazione L’agone