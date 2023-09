Città metropolitana e la sinergia fra istituzioni

“Apprezziamo l’invito di Angelilli ad un tavolo sul PNRR. La sinergia tra le istituzioni e’ sempre un fatto positivo. Tuttavia sarebbe stato altrettanto importante che il Governo avesse consultato il Sindaco Roberto Gualtieri prima di inserire nella proposta di definanziamento inviata alla Commissione europea i PUI romani e altre opere della mobilità capitolina. Opere tutte già approvate nel Piano di Ricostruzione e Resilienza e prive di criticità’, rispetto alle quali Roma ha finora centrato tutti gli obiettivi intermedi”, così la Capogruppo PD in Assemblea capitolina Valeria Baglio e la Consigliera Dem e Vice Presidente della Commissione speciale PNRR Cristina Michetelli. “Finora abbiamo sollecitato, sia alla Pisana che in Campidoglio, ed atteso invano, un intevento di Rocca e della Regione Lazio che mettesse a disposizione di Roma fondi sostitutivi propri, come annunciato in Conferenza delle Regioni dal coordinatore Fedriga. Al contrario, adesso veniamo invitati ad un tavolo per esaminare insieme quello che prima ci hanno tolto. Comprendiamo la difficolta’ di Meloni di sostenere un Piano che ha contrastato quando era all’opposizione, ma oggi la soluzione migliore e’ quella di trovare le risorse per il completamento dei progetti romani, che rischiano di rimanere incompiuti. Chiediamo alla premier di tutelare la sua città, Capitale del Paese”. Cosi concludono le due esponenti Dem.