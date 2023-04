Città metropolitana alla Fiera di San Giuseppe di Monte Compatri

“Una tre giorni di spettacoli , presentazioni di libri e visite guidate arricchiti da vari stand di produttori di vino, birre artigianali e prodotti tipici. Sosteniamo ogni iniziativa che valorizzi i prodotti locali e il turismo culturale e gastronomico per incrementare flussi di turisti anche dalla Capitale. Ringrazio il Sindaco Francesco Ferri e l’Amministrazione comunale per l’accoglienza e sopratutto per l’occasione di incontrare i tanti Sindaci di questo quadrante per rafforzare la vicinanza ed ascoltare le esigenze del territorio. Questa iniziativa che presto festeggerà il suo centenario, si colloca tra le più importanti del territorio provinciale e la nostra presenza ne testimonia il valore. Le nuove politiche del cibo che l’Ente sta portando avanti in questo scorcio di consiliatura, si sposano alla perfezione con quanto è possibile trovare in questa fiera del gusto. La Città metropolitana, inoltre, ha riguadagnato il suo ruolo di coordinamento del territorio in questo anno e mezzo di amministrazione Gualtieri”.

Il Consigliere Delegato della Città metropolitana di Roma, Damiano Pucci è stato delegato dal Sindaco Gualtieri a rappresentare l’Ente alla 96^ edizione della Fiera di San Giuseppe di Monte Compatri.

Damiano Pucci, Consigliere Delegato all’agricoltura della Città metropolitana di Roma