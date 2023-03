Grazie ai fondi Pnrr nuovi macchinari per la radiologia

Importante acquisizione nell’ambito del rinnovo delle tecnologie biomediche radiologiche per la Asl Roma 4 che, grazie al lavoro portato avanti della Uoc provveditorato nel corso di un’asta Consip, è riuscita ad aggiudicarsi due telecomandati di ultima generazione.

La strumentazione, particolarmente ricercata dalle aziende sanitarie, dispone di caratteristiche tecniche all’avanguardia, come ha spiegato Marina De Angelis D’Ossat, direttore della Uoc radiologia della Asl Roma 4. «Questo è il top di gamma della casa produttrice Siemens. I telecomandati sono particolarmente compatti e rendendo il lavoro più agile per il tecnico e più confortevole per il paziente. Possiedono inoltre la particolare funzione “stitching” in grado di unire diverse scansioni in un unico file e una griglia per le misurazioni ortopediche. Caratteristica fondamentale riguarda il bassissimo rilascio di radiazioni nel corso dell’esame. Il che significa immagini ad alta risoluzione con minor rischio di esposizione alle radiazioni per il paziente». Altra particolarità è la possibilità di collegare due monitor per aumentare la capacità ispettiva soprattutto per gli esami endoscopici e vascolari.

Tutte caratteristiche che hanno reso l’asta particolarmente partecipata da parte delle aziende sanitarie di tutta Italia. La Asl Roma 4 è riuscita a posizionarsi terza durante l’apertura della vetrina Consip dedicata all’acquisizione dei telecomandati, con il vantaggio di poter scegliere il modello di propria preferenza tra quelli proposti. «Colgo l’occasione – ha dichiarato la dirigente responsabile della Uoc provveditorato Annalisa Bononati – per ringraziare la mia collaboratrice Vittoria Scartabelli e tutto il team del provveditorato e in modo particolare la coordinatrice degli acquisti Flora Giacomodonato per la disponibilità e collaborazione durante questo importante appuntamento dedicato al Pnrr. Si apre per la Asl una stagione dedicata all’ammodernamento tecnologico che permetterà ai nostri specialisti di eseguire esami più accurati a vantaggio di diagnosi precise e una maggior sicurezza per tutti gli utenti».

L’ammodernamento del parco tecnologico e digitale della non si ferma qui. All’inizio di gennaio, è stata installata e messa in funzione una nuova Moc nella Casa della xalute di Ladispoli, e altre a breve verranno attivate nel poliambulatorio di Capena e nei due ospedali. Sono in arrivo nuovi mammografi e una nuova Tac 128 strati per il reparto di radiologia del Padre Pio di Bracciano. «Dall’inizio del mio incarico – ha concluso la dottoressa Marina De Angelis D’Ossat – ho sempre lavorato per fare in modo che la radiologia ospedaliera e territoriale venisse dotata di apparecchiature moderne. Sono particolarmente soddisfatta per l’arrivo di questi nuovi macchinari che ci permetteranno diagnosi sempre più raffinate e precoci».