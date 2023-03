Roma nord, spiragli di migliorie fra manutenzioni e interventi alle viste

Quei progetti per il giubileo che premiano la pazienza dei cittadini

Come è noto a molti, la periferia nord di Roma non è mai stata una zona molto attenzionata da sindaci e giunte, impegnati, più che altro, a preferire interventi migliorativi in aree più centrali.

Tale comportamento è sempre stato chiaro ai cittadini e ha provocato, come conseguenza, una sfiducia generale nei riguardi della classe dirigente oltre a una sorta di rassegnazione relativa alla perdita di speranza di vedere il territorio in cui si vive migliorato per le generazioni a venire.

A contrapporsi a questo pensiero comune e mostrare che la storia sta cambiando è stato l’incontro tenutosi al centro anziani di Tragliatella a cui ha partecipato, tra gli altri, l’assessore ai lavori pubblici Ornella Segnalini che ha affermato: «Quest’area non è lasciata sola nemmeno dai grandi interventi del Giubileo, tra i quali vi sarà anche la manutenzione di via Santa Maria di Galeria e della Braccianense, compresa la realizzazione delle due rotatorie, una all’incrocio con l’Anguillarese e l’altra con via della Stazione di Cesano. Per questi interventi verranno utilizzati i fondi del Giubileo. Ci sarà il supporto dell’Anas per fare presto e assicurare a tutti i cittadini gli stessi servizi e lo stesso livello di sicurezza stradale che intendiamo raggiungere per la Capitale». Poi ha aggiunto che «si faranno i lavori per la realizzazione di reti fognarie, di cui il territorio è sprovvisto da anni».

Il rifacimento della Braccianense e la costruzione delle due rotatorie indica un rinnovato interesse per le periferie a nord dell’Urbe e mostra una volontà di migliorare la qualità della viabilità in una zona strettamente connessa a realtà limitrofe più piccole. Il presidente del municipio XV, Daniele Torquati, e il consigliere regionale, Emiliano Minnucci, si sono espressi a tal proposito: «È un’ottima notizia quella che si apprende dall’assessore Segnalini: grazie ai fondi del Giubileo sono in arrivo lavori di manutenzione straordinaria. Le zone a nord della capitale necessitano infatti di messa in sicurezza e manutenzioni sulla loro rete viaria: la presenza di un nutrito pendolarismo verso il centro della capitale e le fitte connessioni tra il XV municipio e tutto il territorio Sabatino fanno della manutenzione ordinaria e straordinaria una priorità per la vita dei cittadini. Bene in questo senso dunque queste risposte da parte dell’amministrazione Gualtieri».

Questi progetti sono stati ben accolti dai cittadini poiché sembrano indicare una programmazione funzionale alle loro necessità.

Claudio Colantuono