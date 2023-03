Anche Manziana rientra nel progetto nazionale “Polis”

Arriva… “Un nuovo modello di ufficio postale”

Il 30 gennaio al centro congressi “La Nuvola”, a Roma, Poste italiane ha presentato il progetto “Polis-case dei servizi di cittadinanza digitale” con il quale l’azienda partecipa al piano complementare al Pnrr. L’obiettivo del progetto è favorire la coesione economica, sociale e territoriale del Paese e il superamento del “digital divide” nei Comuni italiani con popolazione al di sotto dei 15 mila abitanti.

Il Comune di Manziana rientra a pieno titolo all’interno del progetto e il sindaco Alessio Telloni ha presenziato l’evento di lancio insieme alle massime cariche dello Stato, cinquemila sindaci dei comuni partecipanti e centinaia di esponenti di istituzioni civili e religiose.

Due le principali linee di intervento di Polis: “Sportello unico” per semplificare la vita dei cittadini nei centri più piccoli e meno raggiungibili e assicurare le medesime opportunità tra gli abitanti dei grandi e dei piccoli centri; “Spazi per l’Italia”, per realizzare la più ampia rete nazionale di spazi per il coworking (250 siti) ed eventi di formazione destinati ai cittadini.

Circa 7.000 gli uffici postali coinvolti su tutto il territorio nazionale. I risvolti positivi saranno tangibili: l’investimento sosterrà trasformazione e innovazione delle strutture già esistenti, adeguandole alla tecnologia odierna disponibile generando un impatto sia sulla collettività che sull’ambiente. Un’importante opportunità per rafforzare il sistema Paese e andare incontro ai bisogni del cittadino.