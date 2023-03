Il Capo dello Stato a Cutro, applausi e commozione

Il bilancio delle vittime del naufragio è salito a 68 morti. L’ultimo corpo a essere stato recuperato dai soccorritori, in ordine di tempo, è quello di un uomo di età compresa tra i 30 e i 40 anni, Resta ancora imprecisato il numero dei dispersi. Il Capo dello Stato ieri è stato a Cutro, la gente ha chiesto “verità” e “giustizia” a Sergio Mattarella. La richiesta più pressante al Presidente della Repubblica da parte dei familiari delle vittime è stata quella di aver aiuto per il rimpatrio delle salme. I parenti hanno chiesto sostegno a chi è sopravvissuto. Da parte sua Mattarella ha assicurato pieno sostegno ai profughi, e ha ringraziato i sindaci di Crotone e Cutro per la generosità delle comunità locali.