Improta: “Anziani, disabili e donne invisibili nel programma della destra”

“Anziani, persone affette da grave disabilità, caregiver, donne. Nel programma, fumoso e stantio, del candidato della destra alle elezioni Regionali del Lazio ciò che si nota di più è quello che non c’è. I grandi assenti sono le persone più deboli sulle quali non viene spesa neanche una parola e sono le donne che non vengono mai menzionate”. Lo ha detto Elena Improta, presidente della Onlus “Oltre lo sguardo” e candidata a Roma e provincia con la “Lista civica D’Amato Presidente”.

“Non c’è nulla – ha aggiunto – sulle politiche di genere, sulle misure antiviolenza, sulle case rifugio, sulla salute sessuale e riproduttiva sulla quale, visto quanto sta accadendo a livello nazionale, temiamo un ritorno al medio evo. L’integrazione socio sanitaria , l’applicazione della legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali, che delinea le azioni di intervento nei servizi sociali, ricercando il benessere, promuovendo autonomia e solidarietà, attraverso l’offerta e il coordinamento di servizi, risorse e prestazioni, è la nostra stella cometa e non lasceremo che venga offuscata da programmi elettorali privi di visione. Anziani, disabili, donne, cittadini in difficoltà nel programma della destra sono invisibili, non permetteremo che questo accada”.