Rallenta l’inflazione in tutta l’Eurozona, anche in Italia. Secondo le stime dell’Istat nel mese di gennaio c’è stata una riduzione di un punto percentuale dal +11 del mese di dicembre. Tra le cause l’inversione di tendenza dei bene energetici regolamentati e non. In Europa, tra i Paesi con il più alto tasso di inflazione le tre Repubbliche baltiche: Lettonia, Estonia e Lituania, tra i più bassi invece Spagna e Lussemburgo.