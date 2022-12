Trevignano Romano, il calendario delle festività

Riceviamo e pubblichiamo – Il Comune di Trevignano Romano e Trevignano Romano Turismo sono lieti di presentarvi il calendario delle Festività Natalizie.

Un mese ricco di iniziative che si alternano ad eventi culturali, laboratori creativi dedicati alla sostenibilità e all’archeologia, giochi per bambini, il videomapping artistico, le luminarie stradali, l’annuale edizione de “Le vie dei Presepi” e il Presepe Vivente, babbo natale e la befana, i concerti di musica classica e gospel, le mostre fotografiche e il tipico mercatino natalizio della domenica che renderà al nostro lungolago un’atmosfera unica. Ma non basta, stiamo preparando altre sorprese per rendere più calda l’atmosfera trevignanese in questo periodo di festa.

Per essere informati su tutti gli eventi, vi invitiamo a visitare il portale www.trevignanoromanoturismo.it, dove troverete i dettagli di tutte le iniziative e il calendario completo e aggiornato.

Ringraziamo tutte le associazioni e i cittadini volontari che con le loro idee e le loro attività partecipano attivamente all’animazione di questo periodo di festa e gioia augurando a tutti un Sereno Natale e felice anno nuovo!

E cogliamo l’occasione per un invito a tutti: se potete fare regali fateli presso le attività commerciali trevignanesi, anche questo è un gesto importante di comunità!Biblioteca Comunale di Trevignano RomanoMuseo Civico Etrusco Romano di Trevignano RomanoApt Trevignano RomanoAssociazione FesteggiAmo Trevignano APS Parrocchia “Santa Maria Assunta” Trevignano Romano APS Associazione Ricreativa TrevignaneseIn ItinereNaturArteSintòniaConsorzio Promo TrevignanoBCC della Provincia RomanaAssociazione Umanitaria Trevignanese ODV