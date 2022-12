Atletica, alle pendici dei Cimini torna la Straccapaesi

Si corre domenica 11 la terza edizione della Straccapaesi, gara podistica di dieci chilometri con percorso misto che attraversa tre luoghi incantevoli alle pendici dei Cimini. Si parte dalla “valle” a Vignanello, per poi risalire verso Vallerano, prima di dirigersi a Canepina, con tracciato che attraversa i centri storici e alterna l’asfalto allo sterrato, visto e considerato che si passerà anche in una vasta area verde; a seguire il ritorno a Vallerano e la linea del traguardo, fissata sempre a Vignanello.

Start fissato alle 10, mentre trenta minuti prima sarà dato il “pronti, via!” per la passeggiata “non competitiva”, e qui va ricordato che ci si può iscrivere anche poco prima dello start, sul posto. La gara “torna” dopo l’inevitabile stop dettato dalle direttive del periodo di pandemia. Per la cronaca l’ultima edizione vide salire sul gradino più alto del podio Pasquale De Chirico (Asd scuola sottufficiali Esercito), primo davanti Luca Stagno (Etnatletica san Pietro Clarenz 3) e Alessio Buraccioni (Asd scuola sottufficiali Esercito). Fra le donne successo di Fabiola Cardarelli (Grifo Runner Perugia) e piazze d’onore per Daniela Portieri (Sabina Marathon Club) e Mariangela Paoletti (Bolsena Forum Sport).