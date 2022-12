Bracciano, presentato il calendario dell’associazione nazionale “Amici della scuola di artiglieria”

Nella Caserma “Enrico Cosenz” per omaggiare e ricordare gli avvenimenti vissuti dalla 33ª Divisione di fanteria “Acqui”.

Siamo stati invitati dal presidente di AMISCA, il Generale Nicola Tauro, a partecipare alla presentazione del calendario 2023, un progetto davvero ambizioso, frutto della collaborazione di diverse realtà, militari, ma anche civili, che hanno dato voce a testimonianze sui fatti accaduti ormai ottanta anni fa, a Cefalonia.

Sono intervenuti il Colonnello Cianfanelli, il Dottor Renato Capuano e la Professoressa Giuseppina Allegrini, per raccontare qualche dettaglio sul lavoro svolto nel raccogliere e mettere insieme le testimonianze degli eventi legati alla tragedia, e per ribadire ai presenti, ma anche ai nostri lettori, che “i valori e le tradizioni sono alla base di una società che vive e progredisce solo e soltanto se non perde la propria memoria storica”.

Claudia Soccorsi

Redattrice L’agone