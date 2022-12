Verso le Regionali 2023, parla Emiliano Minnucci

Riceviamo e pubblichiamo – 𝗖𝗶𝗻𝗾𝘂𝗲 𝗮𝗻𝗻𝗶 𝗱’𝗶𝗺𝗽𝗲𝗴𝗻𝗼, 𝗱𝗶 𝗹𝗼𝘁𝘁𝗮 𝗲 𝗱𝗶 𝗳𝗮𝘁𝗶𝗰𝗮, 𝗱𝗶 𝘀𝗲𝗿𝗶𝗲𝘁𝗮̀ 𝗲 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂𝗮 𝗱𝗶𝘀𝗽𝗼𝗻𝗶𝗯𝗶𝗹𝗶𝘁𝗮̀.

Ho messo tutto me stesso nelle attività di ogni giorno, in ogni incontro, in ogni riunione, telefonata o iniziativa. Abbiamo affrontato enormi sfide, problemi e difficoltà e lo abbiamo fatto con determinazione, coerenza e visione, raggiungendo tanti obiettivi e l’opportunità oggi di riscrivere il nostro futuro.

Ora sono io che vi chiedo, a testa alta, un sostegno e una partecipazione convinta per continuare questa strada al servizio delle istituzioni e della nostra comunità.

Abbiamo la possibilità di garantire al Lazio e ai nostri territori un nuovo modello di sviluppo più giusto e sostenibile, una sanità efficiente e di prossimità, trasporti degni di un paese europeo e una comunità più coesa e vicina a chi non ce la fa. Un lavoro iniziato dieci anni fa dopo il fallimento della destra, un lavoro che oggi deve accelerare con lungimiranza e concretezza.

𝗖𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂𝗮 𝘂𝗻 𝘃𝗶𝗮𝗴𝗴𝗶𝗼 𝗰𝗼𝗹𝗹𝗲𝘁𝘁𝗶𝘃𝗼, 𝗶𝗻 𝗮𝘀𝗰𝗼𝗹𝘁𝗼, 𝗮𝗰𝗰𝗼𝗴𝗹𝗶𝗲𝗻𝗱𝗼 𝗹𝗲 𝘁𝗮𝗻𝘁𝗲 𝗲𝘀𝗽𝗲𝗿𝗶𝗲𝗻𝘇𝗲 𝗲 𝗰𝗼𝗺𝗽𝗲𝘁𝗲𝗻𝘇𝗲 𝗱𝗶𝗳𝗳𝘂𝘀𝗲.

Insieme a me, la mia amica e compagna di tante iniziative Erica Battaglia per portare, con merito, Alessio D’Amato a Presidente della nostra Regione.

𝗣𝗲𝗿 𝗻𝗼𝗶 𝗽𝗮𝗿𝗹𝗮𝗻𝗼 𝗶 𝗳𝗮𝘁𝘁𝗶.

Si può fare! Avanti con coraggio e passione, senza sosta, perché, citando Guccini, “solo i cinici e i codardi non si svegliano all’aurora”.