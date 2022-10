Anguillara, allarme bocconi avvelenati, Fare Ambiente mette in guardia

Rinvenuta carne macinata con una sostanza azzurra, Le Guardie Zoofile invitano alla prudenza.

L’allarme viene da via Monte Sirente, dove sono stati rinvenuti alcuni bocconi confezionati ad arte. Una strana sostanza azzurra nascosta dentro bocconi di carne macinata. Il sospetto di bocconi avvelenati è forte. Le Guardi Zoofile di Fare Ambiente invitano a fare attenzione quando si passeggia con i cani.

Il fenomeno degli avvelenamenti è un problema di sanità e di incolumità pubblica in quanto rappresenta un rischio per gli animali domestici e selvatici, ma costituisce un grave pericolo per l’ambiente ed anche per l’uomo, in particolare per le categorie più a rischio quali i bambini. Si raccomanda di fare attenzione in tuta la zona.

In caso di rinvenimento di bocconi avvelenati o altro materiale sospetto, animali deceduti o con sintomatologia sospetta, occorre:

segnalare subito l’esca sospetta alle forze dell’ordine (Polizia Locale, Carabinieri, Polizia di Stato,…);

Attendere l’arrivo delle forze dell’ordine per il recupero dell’esca, affinchè non venga gettata nei rifiuti o persa;

In caso di sospetto avvelenamento del proprio o di un animale contattare subito un veterinario.