Bracciano, risate e…commozione per “Ladro di razza” al teatro Charles DeFoucauld

Vivido, comico, coinvolgente, straordinariamente istruttivo e veritiero, con un finale repentinamente drammatico, che arriva dritto allo stomaco, sugellato da cinque minuti ininterrotti di applausi fragorosi, questo è stato lo spettacolo “Ladro di razza” di Gianni Clemente, messo in scena dalla compagnia ilTaestrod’Italia, ieri domenica 16 ottobre 2022, alle 18.30, presso il Teatro Charles DeFoucauld, a Bracciano in via delle Palme 6. Un onesto lavoratore, interpretato dall’incisivo Riccardo Papa; un ladro squattrinato in cerca del colpo grosso, nei panni di un coinvolgente e appassionato, Giampiero Nardelli, e una ricca signora ebrea, vestita da Paola Suberati, sono stati i protagonisti di una storia umana e verosimile. Attraverso l’intreccio incalzante delle loro battute, i sapienti campi di scena ed i costumi i tre interpreti hanno saputo raccontare al numeroso ed entusiasta pubblico quella dura pagina di storia scritta il 16 ottobre 1943 con la Deportazione degli Ebrei di Roma; i tedeschi dopo essersi fatti consegnare 50 chili di oro dal rabbino capo ebreo, in cambio della salvezza della sua gente, invece strapparono alle loro vite mille persone ebree e le caricarono su treni bestiame, piombati, e diretti in Germania, ai campi della morte, di loro quasi nessuno fece più ritorno. Lo spettacolo ha visto la regia e assistenza alla regia di Marina Garroni e Daniela Garrone, la collaborazione di Oltion Bilay e Rossana De Angelis, i costumi e le scene sono di Massimo Melloni e Giovanna Giraldi.

Oggi per il terzo giorno consecutivo gli attori tornano in scena per i ragazzi del Liceo Scientifico Ignazio Vian di Bracciano, che avranno così modo a pochi passi dal loro istituto di studiare in modo alternativo una parte importante della nostra storia; questo quando l’arte non è fine a sé stessa. ma diventa strumento di conoscenza e cultura, e quando le agenzie culturali territoriali collaborano per un obiettivo comune, quale la formazione dei ragazzi. Lo spettacolo “Ladro di Razza” fa parte del nutrito cartellone di eventi teatrali, musicali e culturali, che anche quest’anno hanno allestito Generazione Musica e l’Associazione Fa.Rò., nell’ambito del coraggioso e innovativo progetto “Un teatro per Bracciano”, che da qualche anno sta regalando numerose ed interessanti occasioni di aggregazione e di crescita culturali nel territorio di Bracciano. Gli incassi degli spettacoli sono destinati al miglioramento della struttura teatrale stessa e al finanziamento di progetti per l’oncologia pediatrica.

Cinzia Orlandi