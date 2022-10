Cerveteri, Governo Civico: “Tra sport e cultura sabato centro storico strapieno”

“Sabato il centro storico di Cerveteri ha vissuto una giornata straordinaria. Complice un bellissimo sole, si è svolta la prima edizione della manifestazione ‘Sport in Piazza’, un evento che ha visto partecipare tantissime associazioni sportive, i Rioni e soprattutto tante, tantissime famiglie. Si trattava di una novità assoluta quella proposta dall’Amministrazione comunale di Cerveteri e dal Sindaco Elena Gubetti, che ha fortemente voluto promuovere una giornata totalmente dedicata alle tantissime eccellenze sportive di Cerveteri. Una vetrina per le realtà associative di Cerveteri, che hanno potuto farsi conoscere da tantissime persone. A questo evento, si è unita la cultura e il grande concerto pomeridiano con l’Orchestra Sinfonica delle Cento Città tenutosi in Piazza Santa Maria che ha fatto registrare presenze altissime. Un connubio davvero importante che ha richiamato nel centro storico di Cerveteri davvero tantissime persone. Come Governo Civico, ci complimentiamo con il Sindaco e l’Amministrazione comunale tutta, ribadendo il nostro sostegno e disponibilità a lavorare affinché vengano proposte periodicamente analoghe giornate”.

“Una menzione speciale, chiaramente, va per tutte le associazioni sportive e a tutti coloro che hanno aderito a questa grande manifestazione e che hanno reso possibile lo svolgimento della manifestazione”. Conclude così la nota di Governo Civico