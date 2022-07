“Cari elettori non mi candido”. Firmato Stefano Fassina

Riceviamo e pubblichiamo – Care e cari, vi invio una mail che avrei voluto scrivere e che è frutto di una scelta sofferta e dolorosa: non mi ricandido. La frattura tra Pd e M5S è sciagurata. Ma l’impegno continua, più determinato di prima per ricostruire

Ho atteso fino alla Direzione Nazionale del Pd, ieri. Ho preso amaramente atto della decisione lì assunta sull’irreversibile chiusura finanche all’ “alleanza tecnica” con il M5S per le elezioni. Ho preso anche atto, con pari amarezza, del sollievo del M5S per il ritorno al “solo contro tutti”. Dato tale sciagurato quadro, vissuto con cieca baldanza di partito e di movimento, mi fermo.

Mi sono impegnato negli ultimi 3 anni per costruire un’alleanza progressista imperniata su M5S e Pd, attivamente partecipata da personalità della cultura e della solidarietà e dai movimenti per la dignità del lavoro e per la conversione ecologica. Purtroppo, il faticoso progetto è stato brutalmente e follemente interrotto. Ora, siamo in campagna elettorale: non è il momento di analizzare comportamenti e responsabilità diffuse. Sarà necessario farlo dopo le elezioni. Però, si conclude qui la mia esperienza parlamentare. Ringrazio di cuore quanti mi hanno chiesto di rimettermi in corsa. Ma non voglio aggravare la frattura scomposta. Voglio, al contrario, intervenire per ricomporla. La ricomposizione è condizione necessaria a dare una credibile prospettiva alle periferie sociali. L’arroccamento del Pd intorno al Governo Draghi e quello del M5S intorno a se stesso portano alla fine di qualsivoglia disegno di cambiamento strutturale orientato dalla nostra Costituzione.

Non vado a casa. Il mio impegno in campagna elettorale sarà totale: sulla visione e sulle proposte per ridare valore sociale, economico e politico al lavoro e per salvare noi ed il pianeta, la nostra casa comune in fiamme. Sarò in campo con tante altre ed altri, dal 2 al 4 Settembre, a Roma, per una scuola di formazione molto politica. Sarò in campo con un contributo di idee e proposte raccolte in un libro: “Il mestiere della Sinistra nel ritorno della Politica”, accompagnato da un generoso commento di Mario Tronti. L’uscita era prevista a settembre, in tempo utile a dare una mano a mettere a fuoco la visione e il programma della terremotata alleanza per le elezioni a scadenza ordinaria. Grazie alla disponibilità dell’editore Castelvecchi, anticipiamo l’uscita del libro.

La destra non si sconfigge con la paura, ma con la speranza per le fasce di popolo più in difficoltà. Dal 26 Settembre, vi sarà assoluta necessità di ricostruire le fondamenta di cultura politica per la rappresentanza del lavoro e della questione ambientale.

Stefano Fassina