L’Harmonique Ensemble CHIUDE L’EDIZIONE 2026 DI MONTERANO VIVE!

Dal profilo Facebook del Comune di canale Monterano
Circa 30 eventi culturali ci hanno accompagnato da Aprile a Settembre a conoscere i nostri artisti e le nostre associazioni, decine di professionisti che hanno fatto rete e mostrato a tutti il grande tessuto artistico che compone la nostra Comunitá esibendosi in location eccezionali.
Questo é stato Monterano Vive 2027 e un grazie va a tutti coloro hanno animato o partecipato agli eventi proposti.
Grazie a tutti e grazie ad Harmonique Ensemble per lo spettacolo di chiusura proposto nella chiesa gremita di S. Egidio, anche ad aprire la locale gesta patronale.
Grazie infine al nostro Parroco Jaime Giacomo Nieto Ibarra per l’ospitalitá e l’organizzazione.
Monterano Vive torna nel 2027, ogni anno piú bello!