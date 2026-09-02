L’Harmonique Ensemble CHIUDE L’EDIZIONE 2026 DI MONTERANO VIVE!

Dal profilo Facebook del Comune di canale Monterano

Circa 30 eventi culturali ci hanno accompagnato da Aprile a Settembre a conoscere i nostri artisti e le nostre associazioni, decine di professionisti che hanno fatto rete e mostrato a tutti il grande tessuto artistico che compone la nostra Comunitá esibendosi in location eccezionali.

Questo é stato Monterano Vive 2027 e un grazie va a tutti coloro hanno animato o partecipato agli eventi proposti.

Grazie a tutti e grazie ad Harmonique Ensemble per lo spettacolo di chiusura proposto nella chiesa gremita di S. Egidio, anche ad aprire la locale gesta patronale.