ORIOLO ROMANO: CONTRIBUTI TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI CON DISABILITÀ (A.S. 2026/2027)

Dal profilo Facebook del comune di Oriolo
Sono aperte le domande per la concessione di contributi economici per il trasporto degli studenti con disabilità frequentanti le scuole superiori (II grado) e i percorsi IeFP residenti nel Comune di Oriolo Romano.
Scadenza: 10 settembre 2026 – ore 12:00
Tipologie di contributo:
• Rimborso per l’abbonamento ai mezzi pubblici (TPL)
• Rimborso chilometrico per l’uso di mezzi propri (0,50 €/km fino a max 3.000 €/anno)
Come fare domanda:
Scarica la modulistica (Allegati A e C) dal sito del Comune di Oriolo Romano oppure ritirala presso l’Ufficio Servizi Sociali (Via Claudia 31, Lun-Ven ore 10:00-12:00).
Dove inviare la documentazione:
• Email: postmaster@comuneorioloromano.vt.it
• A mano: Ufficio Protocollo del Comune
Ricorda di allegare il verbale L.104/92, i documenti d’identità, il codice fiscale e l’IBAN.
Per info: s.raccuia@comuneorioloromano.vt.it | Tel. 06.32090602