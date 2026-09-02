HomeSocietà

ORIOLO ROMANO: CONTRIBUTI TRASPORTO SCOLASTICO STUDENTI CON DISABILITÀ (A.S. 2026/2027)

0
81

Dal profilo Facebook del comune di Oriolo

 
​Sono aperte le domande per la concessione di contributi economici per il trasporto degli studenti con disabilità frequentanti le scuole superiori (II grado) e i percorsi IeFP residenti nel Comune di Oriolo Romano.
​Scadenza: 10 settembre 2026 – ore 12:00
​Tipologie di contributo:
• Rimborso per l’abbonamento ai mezzi pubblici (TPL)
• Rimborso chilometrico per l’uso di mezzi propri (0,50 €/km fino a max 3.000 €/anno)
​Come fare domanda:
Scarica la modulistica (Allegati A e C) dal sito del Comune di Oriolo Romano oppure ritirala presso l’Ufficio Servizi Sociali (Via Claudia 31, Lun-Ven ore 10:00-12:00).
​Dove inviare la documentazione:
• Email: postmaster@comuneorioloromano.vt.it
• A mano: Ufficio Protocollo del Comune
​Ricorda di allegare il verbale L.104/92, i documenti d’identità, il codice fiscale e l’IBAN.
​Per info: s.raccuia@comuneorioloromano.vt.it | Tel. 06.32090602
Articolo precedente
Canale Monterano: estate “calda” per i lavori pubblici comunali
Articolo successivo
VEJANO DICE BASTA AI VANDALISMI. ORA È DAVVERO TROPPO.

Ultimi articoli

Carica altri