Canale Monterano: estate “calda” per i lavori pubblici comunali

In Estate non si va in vacanza, questo sembra essere lo slogan del Comune di Canale Monterano, che in questi giorni continua a lavorare a pieno regime per chiudere i lavori pubblici programmati.

Al Centro Visite Fontana, lavori di riqualificazione hanno sistemato esterni ed interni per renderlo fruibile già a settembre per scuole e visitatori, ma la vera sfida è quella di trasformarlo da porta d’ingresso a nuova sede della Riserva Naturale Regionale Monterano, liberando così il primo piano di Palazzo Granaroni in Piazza Tubingen, che diventerà un grande spazio dedicato alla Comunitá.

Nel campo della cultura, in corso o già conclusi il nuovo impianto antincendio al teatro comunale, che entro metà settembre vedrà arrivare le nuove poltrone. Terminato anche il nuovo impianto di illuminazione alla Galleria della Sala Natili e gli impianti caldo/freddo per le sale date in uso alle associazioni Pro-Loco, Inchiostro del Futuro e Caleidoscopio.

Per le scuole, consegnato e ormai solo in fase di ritocchi il nuovo asilo nido di Piazza Nassiriya. Qualcuno lo ricorderà come ostello comunale, grazie a fondi PNRR dedicati l’immobile sta tornando ad essere funzionale, sicuro, pronto a dare servizi alla Comunità, oggi come asilo nido e domani chissà.

Discorso analogo per la Scuola dell’Infanzia di Montevirginio: grazie a fondi PNRR sono in fase avanzata i lavori di ampliamento, creazione dell’impianto fotovoltaico, realizzazione di un ulteriore spazio autonomo da mettere a disposizione della Comunitá.

Sempre a Montevirginio chiusi i lavori per la Casa della Salute, ormai si aspetta solo l’apertura della Asl Rm4.

In ultimo il lavoro più grande: un contributo ministeriale da quasi 900.000 euro servirà a cambiare volto alla palestra comunale, che diventerà il fiore all’occhiello dell’impiantistica sportiva comunale per lavori complessivi di 1.390.000 euro.

“E’ l’ultima estate di questo mandato – commenta il Sindaco di Canale Monterano Alessandro Bettarelli – e le settimane sono preziose per chiudere quanto progettato e lasciare alla nostra Comunità nuovi spazi e servizi. Quindi vacanze rimandate e avanti tutta per chiudere le attività e rendere il nostro paese ogni anno più accogliente e funzionale”.