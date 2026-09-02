Tre giorni di musica, cibo e divertimento a Bracciano Nuova

Dal profilo Facebook del sindaco di Bracciano

Bracciano Nuova è stata animata da tre giornate ricche di musica, spettacolo, divertimento e partecipazione, con un programma capace di coinvolgere cittadini di tutte le età.

Dal DJ set con lo Schiuma Party, fino ai sapori dell’International Street Food, sono state serate all’insegna della socialità e della voglia di stare in comunità.

Come Amministrazione comunale siamo particolarmente soddisfatti di aver collaborato alla realizzazione di questa iniziativa e desideriamo ringraziare il Rione Cartiere e tutte le realtà che hanno contribuito al successo dell’evento: dagli artisti e professionisti agli operatori, dagli sponsor ai volontari. per aver portato musica, energia e spettacolo a Bracciano Nuova.

Un ringraziamento a Città Metropolitana di Roma Capitale per il supporto e la collaborazione istituzionale.

Si tratta di appuntamenti rappresentano l’impegno che questa Amministrazione porta avanti: valorizzare il territorio e collaborare concretamente con le associazioni e le realtà locali, sostenendone idee, iniziative e capacità di coinvolgere la comunità.

Crediamo infatti che la crescita di Bracciano passi anche dalla partecipazione e dalla capacità di fare rete. Le associazioni del territorio sono una risorsa preziosa e continueremo a lavorare al loro fianco per creare occasioni di incontro, cultura, sport, musica e socialità in tutti i quartieri.

Grazie al Rione Cartiere e grazie a tutte le persone che hanno partecipato e reso speciale queste serate.

Avanti, insieme, per una Bracciano sempre più viva e partecipata!

Marco Crocicchi, sindaco di Bracciano