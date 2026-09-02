Civitavecchia, mensa scolastica, aperte le iscrizioni per l’anno scolastico 2026/2027

Comunicato stampa

Civitavecchia, 2 settembre 2026 — Sono aperte le iscrizioni al servizio di refezione scolastica (mensa) per l’anno scolastico 2026/2027. Le domande si presentano fino al 22 settembre 2026 e riguardano gli alunni delle scuole pubbliche dell’infanzia e primarie del territorio comunale.

L’iscrizione si effettua esclusivamente online, con SPID o CIE, collegandosi al portale del servizio ( www.schoolesuite.it/default1/ civitavecchia ) e scegliendo la voce “Iscrizioni online”. Il servizio prenderà avvio giovedì 1° ottobre 2026 e proseguirà fino all’ultimo giorno di lezione delle scuole primarie, secondo il calendario regionale.

L’iscrizione, o la conferma per chi già usufruisce del servizio, è obbligatoria per gli alunni delle scuole dell’infanzia comunali e statali e delle primarie statali che utilizzano la mensa. Per accedere alle agevolazioni tariffarie, riservate ai residenti a Civitavecchia o a chi ha almeno un genitore che lavora nel territorio comunale, occorre inserire l’attestazione ISEE in corso di validità al momento dell’iscrizione; le condizioni di dettaglio e le fasce tariffarie sono indicate nell’avviso pubblico.

Un’avvertenza pratica: per completare l’iscrizione al nuovo anno è necessario essere in regola con i pagamenti dell’anno scolastico 2025/2026. Conviene quindi regolarizzare eventuali arretrati prima di procedere, per non trovare l’iscrizione bloccata.

“La mensa è un servizio che accompagna le famiglie ogni giorno, e vogliamo che iscriversi sia il più semplice possibile,” dichiara l’assessora all’Istruzione Stefania Tinti. “Invito i genitori a non ridursi agli ultimi giorni e a verificare per tempo SPID o CIE e la documentazione. Gli uffici e la società che gestisce il servizio sono a disposizione per assistere chi ne ha bisogno.”