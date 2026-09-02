A Villa Altieri la mostra  Labirinti Cromatici di Rocco Bruno, inaugurazione il 4 settembre

Comunicato stampa

La Città metropolitana riapre le porte di Villa Altieri agli artisti del territorio. Dal 4 fino al 18 settembre verranno esposte le opere dell’artista Rocco Bruno. L’appuntamento per l’inaugurazione è venerdì 4 settembre dalle ore 17:30. A portare i saluti istituzionali dell’Ente la Consigliera Delegata alle Pari Opportunità, Politiche Sociali e Cultura della Città metropolitana di Roma Capitale, Tiziana Biolghini.

Labirinti Cromatici, questo il nome della mostra, rappresenta il percorso personale dell’artista calabrese che dagli studi avviati al liceo artistico fino all’Accademia delle Belle Arti di Roma e la successiva docenza, ha sempre portato con sé un legame profondo con il colore, tramite una ricerca intima e personale in cui la pittura è protagonista di un momento di rigenerazione che ha segnato tutto il suo cammino. La mostra sarà introdotta da Stefano Veglianti.