VEJANO DICE BASTA AI VANDALISMI. ORA È DAVVERO TROPPO.

Dal profilo Facebook del comune di Vejano
Negli ultimi giorni abbiamo assistito a diversi episodi di inciviltà e vandalismo: dopo i danneggiamenti al parco, le scritte e gli imbrattamenti lungo le vie del paese, ora siamo arrivati anche al danneggiamento dei bagni pubblici.
Non sono bravate.
Non sono scherzi.
È vandalismo.
E ogni volta a pagare è la comunità.
Dietro ogni spazio pubblico ci sono soldi, lavoro e sacrifici. Sono luoghi realizzati e mantenuti per essere utilizzati da tutti, non per essere distrutti da qualcuno che pensa di poter fare quello che vuole.
Vejano non è terra di nessuno.
I luoghi pubblici sono videosorvegliati e l’Amministrazione non intende chiudere gli occhi. I responsabili, una volta individuati e accertati, saranno perseguiti nelle sedi competenti.
È arrivato il momento di dire basta a chi non ha rispetto per il proprio paese.
Chi danneggia un bene pubblico danneggia Vejano.
Chi danneggia Vejano danneggia tutti noi.
Il patrimonio pubblico è di tutti. Rispettarlo è un dovere.
L’Amministrazione Comunale di Vejano