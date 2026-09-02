VEJANO DICE BASTA AI VANDALISMI. ORA È DAVVERO TROPPO.

Dal profilo Facebook del comune di Vejano

Negli ultimi giorni abbiamo assistito a diversi episodi di inciviltà e vandalismo: dopo i danneggiamenti al parco, le scritte e gli imbrattamenti lungo le vie del paese, ora siamo arrivati anche al danneggiamento dei bagni pubblici.

Non sono bravate. Non sono scherzi. È vandalismo.

E ogni volta a pagare è la comunità.

Dietro ogni spazio pubblico ci sono soldi, lavoro e sacrifici. Sono luoghi realizzati e mantenuti per essere utilizzati da tutti, non per essere distrutti da qualcuno che pensa di poter fare quello che vuole.

Vejano non è terra di nessuno.

I luoghi pubblici sono videosorvegliati e l’Amministrazione non intende chiudere gli occhi. I responsabili, una volta individuati e accertati, saranno perseguiti nelle sedi competenti.

È arrivato il momento di dire basta a chi non ha rispetto per il proprio paese.

Chi danneggia un bene pubblico danneggia Vejano. Chi danneggia Vejano danneggia tutti noi.

Il patrimonio pubblico è di tutti. Rispettarlo è un dovere.