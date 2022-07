Bracciano, Emiliano Minnucci e la nuova convivenza protetta femminile

“Ho avuto il piacere stamattina di partecipare all’inaugurazione e Bracciano di una nuova convivenza protetta femminile, che ospiterà persone con disagio psichico e sociale.

È un’iniziativa splendida resa possibile dalla collaborazione tra la Comunità di Sant`Egidio, la ASL Roma 4 e il Comune di Bracciano.

Si tratterà, in estrema sintesi, di una forma di co-housing in piccoli nuclei, da due a sei persone, supportate quotidianamente da operatori e volontari che aiutano gli ospiti nelle attività quotidiane sia dentro che fuori casa con l’obiettivo di promuovere l`autonomia e l`inclusione sociale.

Gli ospiti saranno presi in carico dai servizi territoriali della ASL e le convivenze saranno collocate in zone centrali della città o prossime agli esercizi commerciali e ai servizi sanitari.

Trovo che quella delle convivenze protette sia un’iniziativa lodevole su cui la ASL RM 4 sta ottenendo risultati e riconoscimenti: è un modo per aiutare gli ospiti che di solito vertono in condizioni di isolamento e difficoltà a trovare un ambiente protetto che permetta loro di vivere serenamente e poter essere aiutati con efficacia ed umanità.

Pertanto, voglio complimentarmi con la Comunità di Sant’Egidio, con la ASL RM4 nella persona del direttore generale Cristina Matranga e con l’assessorato ai servizi sociali del Comune di Bracciano.”

Così in una nota il consigliere Regionale Emiliano Minnucci