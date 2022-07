Città metropolitana, protocollo per riqualificare l’impianto di Rocca di Papa

Questa mattina, ai Pratoni del Vivaro a Rocca di Papa, il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, il Presidente della Federazione Italiana Sport Equestri, Marco Di Paola, e la Sindaca di Rocca di Papa, Veronica Cimino, hanno firmato il protocollo d’intesa per la riqualificazione dell’Impianto Sportivo Equestre di Rocca di Papa. Alla cerimonia è intervenuto anche Pierluigi Sanna, Vicesindaco della Città Metropolitana di Roma e Sindaco di Colleferro.

Nello splendido scenario dei Pratoni dal 15 al 25 settembre verranno ospitati i FEI World Championships 2022 di due discipline: il concorso completo (15-18 settembre) e gli attacchi (22-25 settembre). Inaugurata con l’Olimpiade di Roma 1960, la struttura è tra quelle multidisciplinari più celebrate e ammirate nel mondo equestre.

“L’occasione della firma del protocollo per Il doppio campionato del mondo di settembre è l’occasione irripetibile per valorizzare e promuovere “Wolrdwide”, in un territorio di assoluta bellezza nel quale gli sport equestri e i Pratoni del Vivaro sono terreno ideale. La collaborazione interistituzionale è stata fondamentale per regalare a tutti gli appassionati di equitazione un evento internazionale nel quale la Città metropolitana di Roma ha creduto fin dalla preparazione. Promuove eventi come questo e restituire funzionalità a questa struttura, ci consente di promuovere lo sport non solo a Rocca di Papa, ma in tutto il territorio metropolitano. Il lavoro di competenza delle colleghe Consigliere Delegate Alessia Pieretti e Manuela Chioccia,ha favorito in maniera determinante il ruolo politico amministrativo dell’Ente metropolitano”.

Pierluigi Sanna, Vice Sindaco della Città metropolitana di Roma