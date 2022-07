Oggi il convegno “Amianto, ambiente, salute: per Roma capitale d’Europa”

“Roma deve avere uno specifico organismo dedicato al monitoraggio e all’eliminazione dell’amianto e a favorire, sull’esempio dell’Osservatorio nazionale amianto, tutte le azioni utili a rimuovere questa grave minaccia per le persone e per l’ambiente. Domani lanceremo una proposta fondamentale per la salute dei romani”. Lo dichiara il consigliere capitolino Fabrizio Santori, che aderirà all’iniziativa a tutela della salute nell’ambito del convegno dal titolo: ‘Amianto, ambiente, salute: per Roma Capitale d’ Europa’, previsto domani in Campidoglio e organizzato dall’Osservatorio Nazionale Amianto, nella persona del suo presidente Ezio Bonanni.