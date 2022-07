Quattrocento milioni per lo sviluppo di scuole verdi a Roma

È stato firmato il Contratto istituzionale di Sviluppo Scuole Verdi a Roma, per migliorare nei prossimi 5 anni il patrimonio edilizio scolastico con interventi di efficientamento e riqualificazione energetica su 210 scuole localizzate nei 15 municipi romani.

Investiremo oltre 300 milioni per la sostituzione di infissi e caldaie, l’installazione di panelli fotovoltaici nei nidi, scuole dell’infanzia, elementari e medie della Capitale.

È un’iniziativa di grande prospettiva e di forte impatto sul territorio. Vogliamo prenderci cura del nostro futuro: di quello dei nostri ragazzi, studenti di ogni grado scolastico, e dell’ambiente, sempre più in pericolo per i cambiamenti climatici.

Insieme in Aula Giulio Cesare, Nicola Zingaretti, Roberto Gualtieri e Mara Carfagna, hanno dimostrato che l’ottima sinergia istituzionale tra Governo ed enti locali può rispondere efficacemente ai bisogni della comunità che amministriamo.