Undicesima vittoria casalinga su undici gare per il Monterosi, che batte 1-0 il Giugliano con gol di Sevilla prodotto al minuto 50. Prossimo appuntamento per la squadra laziale è la sfida interna in programma domenica prossima con fischio d’inizio alle 15. Al Martoni arrivano i casertani del Gladiator, squadra sedicesima in classifica con 18 punti fin qui incamerati.