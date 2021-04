Tre giorni al via del campionato di Eccellenza, cui partecipano undici squadre e che si svilupperà in undici giornate. Tutto nell’arco di 50 giorni, con scontri diretti e solo un girone d’andata utile per conquistare la prima posizione che vale i play off per giocarsi la serie D con le vincenti degli altri due raggruppamenti. Non ci saranno retrocessioni, la squadra viterbese in campo è la Favl Cimini, che domenica debutta in casa dell’Ottavia. Fischio d’inizio ore 11.