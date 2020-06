Sport per “anziani”: benefici e esercizi per mantenersi in salute

Il modo in cui si invecchia varia considerevolmente da individuo a individuo ma

molti studi scientifici hanno dimostrato che gli anziani dovrebbero fare attività fisica per mantenersi in salute!

Tanti non lo fanno perché temono di farsi male, invece è esattamente l’opposto: i senior che non praticano un’attività fisica vedono pian piano la loro salute peggiorare, perché la regola è semplice e vale per tutti:

più ti muovi e meno invecchi!

Secondo l’OMS, lo sport per anziani fa bene alla salute perché:

migliora la salute cardiovascolare e muscolare,

riduce il rischio di malattie croniche, depressione e declino cognitivo,

Gli over 65 anni dovrebbero svolgere almeno 150 minuti alla settimana di attività fisica aerobica di moderata intensità o almeno 75 minuti di attività fisica aerobica ad alta intensità ogni settimana o una combinazione equivalente di attività con intensità moderata e vigorosa.

Uno studio dell’American College of Sports Medicine sugli anziani e lo sport ha messo in evidenza i benefici dell’attività fisica per la salute: i ricercatori hanno notato che con un’ora e mezza di esercizio aerobico alla settimana si riescono a prevenire ben 40 malattie croniche! Chi pratica un’attività fisica durante la terza età gode di una salute migliore e di benefici fisiologici tra cui:

minore accumulo di grasso totale e addominale e maggior volume di massa muscolare muscolatura più resistente all’affaticamento minore stress cardiovascolare e metabolico rischio coronarico significativamente ridotto (abbassamento dellapressione sanguigna, trigliceridi, LDL e colesterolo totale più bassi; HDL più alto e un ridotto rallentato sviluppo di disabilità in vecchiaia.

Il cuore e le arterie hanno due nemici principali: il sovrappeso e il fumo. Ma anche un alleato incredibile: lo sport.

Grazie all’attività fisica, la pressione è più bassa, le arterie sono più elastiche e il rischio di depositi di grasso si riduce.

Lo stesso concetto di attività fisica sta cambiando perché la gente sta prendendo coscienza dell’importanza di muoversi per stare meglio. Fare sport fa bene anche all’umore e abbatte di circa la metà il rischio di cadere vittime di ansia e depressione. Non solo!

Se l’attività fisica è praticata in un ambiente vitale, i suoi effetti positivi sono ancora più marcati.

L’esercizio fisico, infatti, aiuta a scaricare la tensione muscolare che può essere fonte di stress(ottimi, in questo senso, lo yoga e il nuoto) e stimola la produzione di endorfine, sostanze che promuovono una sensazione di benessere con effetti positivi sull’umore.

(melarossa)