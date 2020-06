Galloni ringrazia la Regione Lazio per proroga pesca sportiva con motore elettrico e avvio tavolo tecnico per nuova regolamentazione

Pubblichiamo un comunicato stampa del Vice Sindaco di Trevignano Luca Galloni

Lago Bracciano, Galloni: “grazie alla Regione Lazio per proroga pesca sportiva con motore elettrico e avvio tavolo tecnico per nuova regolamentazione”

“con la proroga annuale all’esercizio della pesca sportiva a traina da natanti a motore elettrico nei laghi di Bracciano e di Martignano, già numerata e che sarà presto pubblicata sul Bollettino Ufficiale Regionale, i nostri territori finalmente potranno riprendere a praticare la tradizionale pesca con la tirlindana e di questo siamo felici per i tanti appassionati che erano in attesa. La Regione Lazio infatti ha accolto la nuova richiesta dell’attivissimo Comitato Regionale Pesca laghi di Bracciano e Martignano e dei suoi promotori sostenuta anche dal Comune di Trevignano. Questo fatto rappresenta un passo notevole verso quello che sarà a brevissimo il traguardo più importante per il sistema pesca nelle nostre acque lacuali ovvero l’istituzione di un tavolo tecnico istituzionale regionale che vedrà coinvolti tutti i protagonisti della pesca sportiva e professionale. Sarà quindi un fattivo percorso istituzionalizzato di partecipazione e proposta per il quale saranno chiamati a confrontarsi Amministrazioni Pubbliche, associazioni, singoli, e lavoratori del sistema lago finalizzato alla redazione di una nuova regolamentazione delle varie attività legate alla pesca, al passo con i tempi, sostenibili e rispettose dell’ecosistema che custodiamo tutti con gelosia. Un ringraziamento particolare va alla Regione Lazio per aver raccolto l’istanza di riprogrammare insieme al territorio una nuova visione di rilancio del settore, dunque alla solita sensibilità del Presidente Zingaretti e del suo Capo di Gabinetto Albino Ruberti, dell’Assessore all’Ambiente Enrica Onorati e dei suoi uffici competenti per aver prodotto una istruttoria attenta insieme al Presidente Lorenzetti e al Direttore del nostro Parco Regionale Badaloni che hanno lavorato in squadra per il provvedimento. Ringraziamenti particolari vanno all’attivismo del Consigliere Regionale Emiliano Minnucci con il quale abbiamo affrontato e sostenuto le varie istanze del territorio avanzate e che arriveranno sull’istituendo tavolo tecnico regionale. Ed infine un particolare plauso a tutti coloro che si sono messi a disposizione per avviare fattivamente una nuova stagione di regolamentazione sul tema, in particolare all’ecologo Mattia Azzella”

lo dichiara in una nota il Vicesindaco di Trevignano Romano Luca Galloni