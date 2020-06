Diretta coronavirus, picco di casi a Leicester, torna il lockdown in Gb. Record di vittime in Argentina

Tornano le chiusure in Gran Bretagna. Boom di casi di coronavirus e a Leicester, in Gb, si intensifica il lockdown, con il blocco a partire da domani e per due settimane dei negozi non essenziali, pub, ristoranti e parrucchieri. Chiuse anche le scuole a partire da giovedì. Il ministro della Salute, Matt Hancock, ha spiegato che i casi a Leicester «hanno continuato a crescere» con un tasso di infezione tre volte superiore alla successiva città più alta, Leeds, e ha aggiunto che la «difficile» decisione di imporre le misure sarà rivalutata tra due settimane. Per far rispettare il lockdown a Leicester potrebbe essere necessario l’intervento della polizia. Lo ha detto il ministro della Salute britannico Matt Hancock a Skynews spiegando che nei prossimi giorni saranno effettuati «delle modifiche alle leggi» al fine di poter attuare le misure anti- coronavirus nella città dell’Inghilterra centrale dove c’è stato un aumento de contagi. «In alcuni casi potrebbe anche essere necessario l’intervento delle forze dell’ordine», ha sottolineato il ministro che d’accordo con il governo ha deciso di imporre da oggi la chiusura dei negozi non essenziali e e da giovedì delle scuole per due settimane.

Fonte: IlMessaggero.it