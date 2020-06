Coronavirus, il bollettino di oggi 29 giugno: 126 nuovi casi e 6 morti. Nessuna vittima in 16 regioni

Sono 126 oggi i nuovi contagiati da Coronavirus, in flessione rispetto a ieri quando erano stati 174.

Di questi 78 sono in Lombardia, pari al 61,9%. Il numero totale dei casi sale così a 240.436. A Trento e in otto regioni si registrano zero contagi. Si tratta di Molise, Calabria, Valle d’Aosta, Umbria, Sardegna, Friuli Venezia Giulia, Puglia e Marche.

Le vittime invece fanno segnare un nuovo minimo a quota 6, dopo le 22 di ieri, una sola delle quali in Lombardia.

Complessivamente i morti salgono a 34.744, secondo i dati del Ministero della Salute. I tamponi sono appena 27.218 nelle ultime 24 ore.

Il numero dei decessi è il più basso dal 28 febbraio. I ricoverati in terapia intensiva sono 96 (2 meno di ieri).

Sono scesi a tre i casi positivi al coronavirus in Valle d’Aosta. Nelle ultime 72 ore non sono stati registrati nuovi contagiati. Il numero totale di morti è sempre 146 (73 donne e 73 uomini, età media 83 anni). Complessivamente i pazienti positivi dall’inizio della pandemia sono 1.194. I guariti sono 1.043.

Piemonte:

due contagi e due decessi in più rispetto a ieri. Il totale delle vittime sale a 4.087. I ricoverati in terapia intensiva sono 11 (uno in meno rispetto a ieri), mentre le persone in isolamento domiciliare sono 1.196.

Sono 7 le persone contagiate dal coronavirus in Liguria

nelle ultime 24 ore. Non si registrano nuovi decessi: il totale delle vittime da inizio emergenza è 1558. I positivi sono complessivamente 1358, meno 5 rispetto a ieri. Cinquanta le persone ricoverate in ospedale, 3 delle quali in terapia intensiva. I guariti sono 12 in più di ieri, per un totale di 7058 persone.

Sono 78 i nuovi contagi oggi in Lombardia.

Ieri i positivi erano stati 97. In calo anche i decessi, solo uno oggi rispetto ai 13 di ieri. Aumentano i guariti, 201 in più, per un totale di 66.376. Stabili invece i ricoveri, 321 (-2), a cui si sommano i 43 in terapia intensiva (invariati).

Rimane invariato a 102 il numero dei casi attivi di coronavirus in Friuli Venezia Giulia.

Nessun nuovo contagio (3.308, ieri +1), né decesso (345), né guarigione (2.861, ieri +5). Rimangono 12 le persone ricoverate per Covid (nessuna in terapia intensiva) e restano ferme a 24 anche le persone in isolamento domiciliare (ieri -6).

16 nuovi positivi e 2 decessi (per un totale di 4255 dall’inizio dell’epidemia) in Emilia-Romagna.

Le nuove guarigioni sono 24 per un totale di 23.185, l’81% dei contagiati da inizio crisi. I casi attivi oggi sono 1.032 (10 in meno rispetto a ieri).

In Toscana

5 nuovi casi e un decesso. Nelle ultime 24 ore non si registrano casi di guarigione. Il bollettino giornaliero attesta una nuova riduzione dei ricoverati in reparti Covid (oggi sono 20, due in meno), mentre restano 6 i malati in cura in terapia intensiva. Salgono così a 10.248 i contagiati, a 8.817 i guariti e a 1.104 i deceduti dall’inizio dell’epidemia.

Nove casi positivi (quattro dei quali collegati al focolaio di Fumicino) e zero decessi oggi nel Lazio

(837 il totale dall’inizio dell’epidemia). A Roma città si registrano 4 nuovi casi.

Nelle Marche

nelle ultime 24 ore non sono stati riscontrati nuovi casi e sono ancora 9 i pazienti ‘Covid-19’ complessivamente ricoverati negli ospedali: per il ventunesimo giorno consecutivo le terapie intensive sono vuote. Il totale dei pazienti dimessi e guariti è salito a 5.520 (46 in più rispetto a ieri). I positivi dall’inizio della crisi sono 6.785.

Un caso positivo, in Campania,

su 1.686 tamponi esaminati. A oggi il totale dei positivi è di 4.666 persone su un totale di 279.246 tamponi. Zero i decessi registrati (431 il totale) e due le persone guarite (a oggi il totale è di 4.073, totalmente guariti).

In Abruzzo,

dall’inizio dell’emergenza, sono stati registrati 3287 casi positivi al Covid 19: rispetto a ieri si registra un nuovo caso. 28 pazienti (-2 rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva; 2 (invariato rispetto a ieri) in terapia intensiva, mentre gli altri 254 (-2 rispetto a ieri) sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle Asl.

Né nuovi casi né decessi oggi in Calabria,

dove il totale dei positivi è 1180. Il numero delle vittime dall’inizio dell’epidemia è di 97 ed è invariato da 31 giorni.

Non si registrano nuovi casi di Covid-19 in Sardegna,

dove il numero complessivo resta 1.364 dall’inizio dell’emergenza: stabile a 132. I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto sei, nessuno in terapia intensiva.

