Trevignano Romano “Caro… Swing 2020” – Carosone 100, IV edizione del Festival del ritmo sincopato

Grande successo al festival “Caro… Swing 2020” – Carosone 100, giunto alla IV edizione

Con il patrocinio del Comune di Trevignano Romano, quest’anno si è svolta una edizione speciale: cento anni fa nasceva a Napoli Renato Carosone, che ha allegramente mescolato jazz, musica americana e napoletana. Malgrado le limitazioni dell’emergenza Covid-19 e nel pieno rispetto delle normative vigenti, siamo arrivati puntuali all’appuntamento annuale con la musica di classe a bordo lago, alla presenza del figlio del grande maestro: i classici di Carosone testimoniano una modernità stilistica e una vocazione all’intrattenimento decisamente uniche, ispirando letizia e fiducia nel domani, oggi come allora.

Perché Trevignano? Perché è qui che il grande protagonista della musica leggera nazionale fu tumulato nel 2001, anno della sua scomparsa: suo desiderio fu di rimanere in questa terra per sempre, terra che lo accolse negli ultimi anni della vita.

L’evento ha avuto ampia diffusione sulle testate giornalistiche nazionali, locali e web radio (RGS e Radio Green Stage) ed attraverso dei collegamenti in live streaming.

La manifestazione è iniziata alle ore 15:00 sul battello con partenza dal molo del paese: Lalla Hop – madrina del Festival – e Dj Arpad con il suo vinil dj set hanno accompagnato questo tour musicale.

Alle ore 17:00, presso lo spazio libri In Itinere in Via Umberto I, a due passi dal Comune, si è svolto l’incontro con Federico Vacalebre che ha presentato il libro “Carosone 100, autobiografia dell’Americano di Napoli”.

Dalle ore 18:00, in diretta dalla Sala Consiliare del Comune di Trevignano Romano, da quest’anno è stato avviato un Corso-Concorso Musicale,

presieduto dal M° Stefano Cucci (capo orchestra del premio Oscar Ennio Morricone): si sono esibiti i giovani artisti Iolanda Varricchio, Letizia Sangiovanni, Gabriele Joima, Antonino Caracò, Leonardo Zecchini, Emanuele Avadanii, con un repertorio classico (background che fu del compianto M° Carosone prima di arrivare allo swing)

E’ risultato vincitore Emanuele Avadanii, che è stato premiato dal figlio di Carosone alla presenza del Sindaco di Trevignano Claudia Maciucchi.

FOTO DEI PARTECIPANTI

FIGLIO DI CAROSONE

ORGANIZZATORE GIANFRANCO VENTURI

VINCITORE: EMANUELE AVADANII