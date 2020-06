Manziana: Modalità per rimborso dei servizi mensa e trasporto scolastico

ECCO LE MODALITA’ PER OTTENERE IL RIMBORSO DELLE QUOTE VERSATE PER I SERVIZI DI TRASPORTO E MENSA SCOLASTICI

In relazione alle rette versate per i servizi di trasporto e mensa scolastici per i mesi di sospensione causati dall’emergenza epidemiologica, si comunica che è intendimento dell’Amministrazione comunale provvedere, non appena sia completata la necessaria procedura di variazione del bilancio, al loro rimborso in considerazione della interruzione dei servizi.

E’ possibile, pertanto, inoltrare al Comune formale richiesta di rimborso, avendo cura di comunicare il nominativo e la classe del minore, il codice IBAN e l’intestatario del conto per la restituzione.

Alla richiesta dovranno inoltre essere allegati copia della attestazione di avvenuto pagamento e del documento d’identità del richiedente.