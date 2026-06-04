Vienialvian! Giornata di promozione degli sport e della cultura paralimpica

Giovedì 7 maggio 2026, presso la sede centrale del Liceo scientifico Ignazio Vian, si è svolta la GIORNATA DI PROMOZIONE DEGLI SPORT E DELLA CULTURA PARALIMPICA.

Grazie al contributo di atleti e tecnici del CIP, (Comitato Internazionale Paralimpico è stata data la possibilità agli studenti del 2° anno di tutto l’istituto di conoscere e praticare alcune delle discipline paralimpiche, per vivere in prima persona le sensazioni, le emozioni e le abilità sportive che gli atleti paralimpici acquisiscono con gli allenamenti quotidiani.

La storia delle Paralimpiadi è nata nel 1948 in Inghilterra per merito del neurologo Ludwig Guttmann, che organizzò la prima competizione per veterani di guerra con lesioni spinali. Nel 1960, grazie anche all’intuizione del medico italiano Antonio Maglio, si tennero a Roma le prime vere Paralimpiadi ufficiali della storia.

L’evento, pensato e fortissimamente voluto dalla nostra dirigente Lucia Lolli, è stato organizzato e strutturato dal Prof. Angelo Ragno con la collaborazione di tutto il dipartimento di scienze motorie e della Prof.ssa Sandra Pedroni Presidente del Comitato Regionale Lazio della Federazione Italiana Badminton.

La giornata ha avuto inizio con i racconti emozionanti, da parte dei tecnici federali e dei loro atleti paralimpici, riguardo le loro esperienze vissute da atleti “diversamente abili” e di come lo sport abbia dato loro una forza immensa per contrastare l’avverso destino che gli ha cambiato la vita.

Hanno dato il loro prezioso contributo il Vicepresidente Comitato Paralimpico Internazionale Lazio (CIP) e Tecnico della Nazionale Giovanile Para-archery: Alessandra Mosci, L’Atleta di Badminton del Gruppo sportivo Paralimpico della Difesa (GSPD) Roberto Punzo, L’Atleta Nazionale Sitting volley Alessandro Issi e il referente nazionale del Sitting volley Giuseppe Martino, Il tecnico CSKT KARATE TEAM Igor Carta e il simpaticissimo figlio Lorenzo (parakarate) che ha vinto 5 campionati nazionali e la coppa Italia Fijlkam.

Nella palestra dell’istituto e nell’ area verde esterna, si sono poi svolte le dimostrazioni pratiche delle attività sportive, che hanno visto in prima persona i nostri studenti cimentarsi in discipline paralimpiche e olimpiche come il tiro con l’arco, il karate, il badminton, il e il sitting volley; facendo capire realmente ai nostri ragazzi, cosa vuol dire possedere ed esprimere ABILITA’ DIVERSE e non MINORI rispetto ai normodotati, sia quando si praticano discipline sportive sia nelle usuali “semplici” attività motorie quotidiane.

Ringraziamo tutti i partecipanti e diamo un appuntamento al prossimo incontro!