Studenti del “Salvo D’ACQUISTO” protagonisti tra ITA Airways e Aviazione Esercito

Si sono concluse giovedì 23 aprile le attività di Formazione Scuola-Lavoro per l’anno scolastico 2025/2026, un percorso di grande valore formativo che ha permesso agli studenti dell’Istituto Aeronautico di confrontarsi direttamente con importanti realtà del settore dell’aviazione civile e militare.

L’ultima esperienza si è svolta presso le infrastrutture di ITA Airways, dove gli alunni hanno vissuto una giornata intensa tra teoria e attività pratiche. Gli studenti hanno potuto approfondire il funzionamento della sala operativa (OCC), cuore organizzativo delle attività di volo, comprendendo da vicino le dinamiche che regolano la gestione degli aeromobili e il coordinamento operativo.

Grande interesse ha suscitato anche l’attività sul simulatore di volo Airbus A350, che ha consentito ai ragazzi di sperimentare realisticamente alcune procedure di pilotaggio, oltre alle esercitazioni dedicate alla sicurezza e all’utilizzo delle uscite di emergenza.

L’esperienza presso ITA Airways ha rappresentato il momento conclusivo di un percorso già ricco di contenuti altamente specialistici. Solo una settimana prima, infatti, gli studenti avevano partecipato a un’intensa attività formativa presso il Centro Addestrativo dell’Aviazione Esercito, dove si erano cimentati in esercitazioni pratiche di navigazione aerea e nell’utilizzo del simulatore di volo dell’elicottero “Mangusta”.

Proprio il contatto diretto con queste realtà rappresenta uno degli aspetti più importanti del percorso formativo di un Istituto Aeronautico. Offrire agli studenti la possibilità di entrare nei centri operativi, osservare da vicino le procedure professionali e confrontarsi con personale altamente qualificato significa trasformare lo studio teorico in esperienza concreta, aumentando motivazione, consapevolezza e competenze.

Iniziative di questo tipo consentono infatti ai giovani di comprendere le reali opportunità professionali offerte dal settore aeronautico, aiutandoli a costruire il proprio futuro con maggiore preparazione e spirito di responsabilità. L’incontro con il mondo del lavoro, sia civile che militare, rappresenta inoltre un’importante occasione di crescita personale e orientamento, fondamentale per studenti che si preparano a operare in un ambito altamente tecnologico e strategico come quello dell’aviazione.

Soddisfazione è stata espressa dai docenti accompagnatori e dagli organizzatori del progetto in particolare si ringrazia il Dr. Sandro PAPPALARDO (Presidente CDA ITA Airwais) ed il suo staff, ed il Col. Fabio BIANCHI (Comandante del C.A.A.E.) ed il personale interessato, che hanno evidenziato l’entusiasmo, la partecipazione e la maturità dimostrata dagli studenti nel corso delle attività.

Prof. Gianfranco VADRUCCI