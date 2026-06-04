Comunicato stampa

Civitavecchia, 4 giugno 2026 – Prosegue con grande partecipazione di pubblico il Gran Premio del Teatro Amatoriale Italiano 2026, la rassegna che sta portando nella città spettacoli e compagnie provenienti da tutta Italia, confermandosi uno degli appuntamenti culturali più attesi del territorio.

Nel weekend sono in programma due nuovi appuntamenti presso la Cittadella della Musica, la casa della rassegna, entrambi con ingresso libero fino ad esaurimento posti.

Si comincia sabato 6 giugno alle ore 21 con la commedia “Parenti Serpenti” di Carmine Amoroso, portata in scena dalla compagnia Il Volo delle Comete, in rappresentanza della regione Calabria. Domenica 7 giugno alle ore 21, invece, sarà la volta dello spettacolo fuori concorso “Agosto marito mio non ti conosco”, proposto dalla compagnia ANTA&GO! APS, con la regia di Iolanda Zanfrisco.

Il Gran Premio del Teatro Amatoriale Italiano è promosso dal Comune di Civitavecchia in collaborazione con FITA – Federazione Italiana del Teatro e delle Arti e con il Teatro Popolare di Tarquinia APS, con l’obiettivo di valorizzare il teatro come strumento di crescita culturale, di aggregazione e di confronto tra esperienze artistiche provenienti da diverse realtà territoriali.

“Anche questo fine settimana il Gran Premio offrirà al pubblico due appuntamenti di grande qualità artistica e di forte coinvolgimento emotivo – dichiara l’Assessora alla Cultura Stefania Tinti –. Da una parte uno spettacolo intenso e attuale come ‘Parenti Serpenti’, dall’altra una brillante commedia fuori concorso capace di regalare spensieratezza e di fornire tanto coinvolgimento. La risposta del pubblico ci conferma quanto questa manifestazione stia diventando un punto di riferimento culturale importante per la città e per il territorio. Invitiamo cittadini e visitatori a partecipare numerosi e a continuare a sostenere il teatro e le compagnie che con passione animano questa splendida rassegna”.