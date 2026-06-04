Il Gestore ACEA ATO2 Comunica
Facendo seguito alla loro nota prot. 0461340/26 in cui si comunicava possibile sospensione al servizio idrico in data odierna per le seguenti zone:
· Zona Borgata Aurelia
· Via Aurelia Nord e Zona La Scaglia
· Zona Pantano e Sant’Agostino (Comune di Tarquinia ma di competenza Acea)
· Zona Industriale (Via Alfio Flores, Via Siligato, Via La rosa)
· Zona Area Portuale
· Zona Punton dei Rocchi, Santa Lucia e Cimitero Nuovo.
con la presente si comunica che per sopraggiunti motivi tecnici da parte del Consorzio Medio Tirreno, l’intervento in oggetto è stato rinviato, salvo imprevisti, alla data di mercoledì 10/06/2026 con le medesime condizioni.