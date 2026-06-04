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Civitavecchia: sospensione di erogazione idrica procrastinata a mercoledì 10/6

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Il Gestore ACEA ATO2 Comunica
Facendo seguito alla loro nota prot. 0461340/26 in cui si comunicava possibile sospensione al servizio idrico in data odierna per le seguenti zone:

· Zona Borgata Aurelia

· Via Aurelia Nord e Zona La Scaglia

· Zona Pantano e Sant’Agostino (Comune di Tarquinia ma di competenza Acea)

· Zona Industriale (Via Alfio Flores, Via Siligato, Via La rosa)

· Zona Area Portuale

· Zona Punton dei Rocchi, Santa Lucia e Cimitero Nuovo.

con la presente si comunica che per sopraggiunti motivi tecnici da parte del Consorzio Medio Tirreno, l’intervento in oggetto è stato rinviato, salvo imprevisti, alla data di mercoledì 10/06/2026 con le medesime condizioni.
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