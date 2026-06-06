Comunicato stampa

Si è svolta questa mattina, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente, la sesta edizione di “Pulifondali e Pulispiagge”, l’iniziativa nazionale di pulizia dei fondali marini e degli arenili patrocinata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e promossa dalla FIPSAS – Federazione Italiana Pesca Sportiva Attività Subacquee e Nuoto Pinnato, in collaborazione con il Comando Generale delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera. Civitavecchia è stata una delle cinquanta città italiane coinvolte, con un’attività che la Federazione ha affidato sul territorio all’A.S.D. Canna da Riva, individuata come promotrice locale dell’iniziativa “Pulispiagge”.

L’intervento ha interessato l’arenile della Marina, lungo un tratto di circa quattrocento metri compreso tra l’anfiteatro del porticciolo e la sede della Lega Navale. Con ritrovo alle 9 in piazzetta Falcone e Borsellino, volontari, studenti e cittadini hanno lavorato fianco a fianco nella raccolta dei rifiuti, offrendo un segnale concreto di attenzione verso il mare e il litorale nel giorno simbolo dedicato all’ambiente. Alla mattinata hanno preso parte attiva gli studenti delle classi prime dell’Istituto Comprensivo “Don Milani” e la Cooperativa Alice Nova, in una giornata che ha unito tutela ambientale, sport e partecipazione.

Presenti per l’Amministrazione comunale gli assessori Pietro Alessi e Antonella Maucioni. “Aprire la stagione estiva con la cura del nostro arenile è il modo migliore per ricordare che il mare è la principale risorsa di Civitavecchia – ha dichiarato l’assessore alle Attività Produttive, Turismo e Lavoro Pietro Alessi –. Ringrazio la Canna da Riva per l’impegno costante e tutti coloro che questa mattina hanno scelto di esserci: prendersi cura del litorale significa prendersi cura della città e di chi la vive.”

“La presenza dei ragazzi della Don Milani e della Cooperativa Alice Nova racconta il senso più autentico di questa giornata – ha aggiunto l’assessore ai Servizi sociali Antonella Maucioni –. L’educazione al rispetto dell’ambiente passa dall’esperienza condivisa, dal fare insieme. Un grazie sentito alle associazioni e a tutto il mondo del volontariato che, ancora una volta, ha risposto presente.”

L’Amministrazione comunale esprime piena soddisfazione per la riuscita dell’iniziativa e rinnova il proprio ringraziamento all’A.S.D. Canna da Riva, agli studenti dell’Istituto Comprensivo “Don Milani”, alla Cooperativa Alice Nova e a tutti i partecipanti.