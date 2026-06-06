Comunicato stampa

Un importante lavoro, di inestimabile valore storico ed alta utilità gestionale-operativa, che Manfredi De Negri ha portato avanti per mesi, con la consueta passione professionale che lo contraddistingue. Domani ce lo presenterà in dettaglio, a prologo della grande Mostra Fotografica che sarà messa a disposizione di tutti, dall’1 al 15 agosto prossimi, presso la sede e con la preziosa collaborazione de L’Inchiostro del Futuro. Saranno molteplici le occasioni in cui, noi dell’Università Agraria, avremo modo di ringraziare Manfredi per aver risposto con perizia ed entusiasmo al nostro appello. Tuttavia, già ora, mi preme esprimergli un “grazie di cuore” da parte del CdA, della DAU e del sottoscritto, istituzionale e personale. Vi aspettiamo numerosi!

Fabio Chiaravalli, presidente dell’Agraria di Canale